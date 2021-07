Aline Barros - Divulgação

Publicado 12/07/2021 18:33

Vencedora de oito Grammys Latino no segmento cristão, Aline Barros decidiu gravar um novo projeto musical em terras paranaenses, mais precisamente em Curitiba e a escolha pela cidade tem um motivo bem especial. Foi lá que a cantora fez uma das suas primeiras apresentações, acompanhada do pai e que teve uma grande conexão com os fãs. "Tenho um carinho imenso pela cidade', disse Aline que está prestes a completar 30 anos de carreira.

O novo álbum tem direção geral do produtor Paulo Alberto que assina grandes projetos da música gospel nacional em parceria com ITX studio e Johnny Essi. Em breve, será lançado.

Aline Barros é um nome de referência e expressão no segmento em que atua. Nas redes sociais é uma das cantoras mais influentes no país, somando mais de 27 milhões de fãs. Com mais de vinte discos gravados mesclando pop, pop rock e canto congregacional, Aline atinge um público diversificado, incluindo trabalhos de muito sucesso para o público infantil e projetos em espanhol e inglês.