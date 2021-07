Matheus e Mari - Reprodução

Matheus e MariReprodução

Publicado 12/07/2021 17:28 | Atualizado 12/07/2021 17:42

Parece que a bruxa anda solta nos bastidores do 'Power Couple 5'. Depois de Thiago Bertoldo ter machucado a cabeça há duas semanas, nesta segunda-feira (12), foi a vez de Matheus Yurley sofrer um acidente na Prova dos Homens. O youtuber caiu de uma plataforma relativamente alta, sem proteção alguma, e machucou o ombro.

O PlayPlus estava transmitindo a prova no momento do acidente. Ao perceber que Matheus não se levantava do colchão que amortecia a queda, Adriane perguntou ao participante o que tinha acontecido. "Matheus se jogou e ainda não saiu colchão... O que aconteceu? Não estou vendo você!'. A transmissão foi cortada, mas depois de um tempo a apresentadora voltou e explicou:" O Matheus sofreu um pequeno acidente, mas estou aqui para tranquilizar vocês que estavam acompanhando a prova: ele está bem. Machucou o ombro e está sendo atendido nesse momento", informou a apresentadora.

O perfil de Matheus Yurley no Twitter publicou uma nota de esclarecimento sobre o acidente. A Record também informou sobre o que aconteceu com o participante do reality " Matheus teve um pequeno acidente, ele foi atendido, deslocou o ombro e está de tipóia".