Juliette é flagrada em clima de intimidade com o ex de Anitta em passeio de barco - Agnews

Juliette é flagrada em clima de intimidade com o ex de Anitta em passeio de barco Agnews

Publicado 12/07/2021 14:17

Este domingo (11) de muito sol e tempo bonito no Rio, rendeu um passeio de barco de Juliette Freire ao lado de amigos. A campeã do 'BBB 21' curtiu o dia em uma lancha no mar da Urca, na Zona Sul carioca, e foi fotografada por um paparazzo no maior clima de intimidade com um rapaz. A coluna, que não dorme no ponto, já descobriu a identidade do rapaz: Daniel Trovejani, ex-namorado e sócio da cantora Anitta.

fotogaleria

Publicidade

Nas imagens, o empresário aparece dando banho de mangueira em Juliette e, em outros dois momentos, ela aparece o segurando pela cintura e sentada ao lado dele bebendo. Os fãs da advogada, é claro, já estão em polvorosa querendo saber se tá rolando ou não. Mas diante do grau de intimidade que vemos nas imagens, esta coluna arrisca dizer que sim, hein?!