12/07/2021

Convertido ao evangelho desde o ano de 2003, o cantor Waguinho conta um pouco de seu testemunho de vida em sua nova canção, 'Até Encontrar o Senhor'. Ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos, ele contou com exclusividade para a coluna o motivo de só agora escrever uma música sobre a mudança radical em sua vida. "Acredito que tudo é no tempo de Deus e, hoje, após 20 anos de conversão, me sinto muito mais confiante e com experiência para passar o meu testemunho em forma de louvor", disse.

Wagner Dias Bastos também falou que, olhando para trás, tem um arrependimento. "O meu maior arrependimento é de não ter conhecido a palavra de Deus com mais antecedência. Poderia ter evitado minha família de muitos sofrimentos", assume Waguinho, que não liga quando as pessoas lembram de algumas situações que viveu e virou polêmica como drogas, filhos fora do casamento e outras confusões.

"Sinceramente, eu me sinto muito feliz, pois é exatamente essa comparação do antes e depois da conversão que dá a esperança para muitas pessoas que é possível mudar de vida", completa. O novo single saiu pelo selo Central Gospel Music.