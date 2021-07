Eliana - Reprodução

ElianaReprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 05:00

Reconhecem essa mulher de óculos, saída de praia estampada, biquíni verde e um corpão de matar de inveja aos 47 anos? É Eliana. A apresentadora entrou de férias do SBT, fugiu do frio de São Paulo e partiu com malas e as duas crianças em um jatinho particular para um resort no Nordeste. Só que um chef de cozinha, muito amigo da apresentadora, entregou o destino da famosa: Maceió.