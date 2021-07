Tania Mara e Tiago - Reprodução/Montagem

O cantor Tiago Silva, da dupla com Hugo, está feliz da vida. Amanhã completa uma semana da cirurgia do aumento do seu pênis, a faloplastia, e a recuperação está bem tranquila. Satisfeito com o que já viu por várias vezes no espelho, ele admite que o novo órgão lhe trouxe um problema: o affair com Tânia Mara chegou ao fim. "Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho. Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada. O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro", contou ele em entrevista exclusiva à coluna.

Tiago jura que só ele e o médico Cláudio Eduardo de Souza viram o resultado da cirurgia. Nem o irmão que o acompanhou no hospital viu o pênis aumentado no tamanho e na espessura. Mas, afinal aumentou quanto? É para assustar? "Olha, eu não vou falar. Sei que as pessoas estão curiosas, mas isso é muito íntimo. Quando eu fui conversar com o médico sobre a cirurgia e ele me disse que era possível esteticamente aumentar o tamanho e a espessura. Eu só disse para que ele ficasse à vontade. Já que era para entrar em uma briga, vamos bater com força, né?", assume o paulista de Botucatu.



Tiago conta que era satisfeito com o tamanho do antigo pênis. "Eu nunca tive problema. Me perguntaram se eu estava insatisfeito, se eu estava inseguro com relação ao meu pênis e é justamente o contrario. Por eu ser satisfeito comigo, eu sei o que me faz bem ou o que eu posso melhorar em mim. Eu não fiz a cirurgia para agradar alguém. Fiz para me agradar e ajudar outras pessoas que queiram fazer a faloplastia e não tinham coragem, não tinham conhecimento de que é uma cirurgia estética e não só uma questão de saúde. Pode aumentar, pode diminuir. A medicina é um trem muito avançado", finaliza.