Publicado 09/07/2021 17:46 | Atualizado 09/07/2021 19:19

Foi um sucesso a cirurgia de aumento do pênis que Tiago, da dupla com Hugo, fez na última terça-feira (6) Já se recuperando da faloplastia, o cantor tem seguido com a sua agenda profissional normalmente e tem falado tranquilamente sobre a experiência. "É um assunto muito sério e muitas pessoas têm a curiosidade para saber sobre a cirurgia, que hoje já se fala abertamente e até liberado pela própria medicina como um procedimento estético. Antes era para quem tinha realmente problemas", começou o cantor que assumiu ter gostado do resultado: "Fiquei impressionado", admitiu ele.

'Já deu para bastante diferença. Fiquei muito feliz e acho que valeu muito a pena", disse ao site do Hugo Gloss, o cantor que terá que ficar 30 dias sem fazer sexo.

Tiago fez questão de agradecer ao médico responsável pela intervenção cirúrgica, Dr. Cláudio Eduardo Souza, durante a sua participação no programa 'Vem Pra Cá', do SBT, nesta sexta-feira (9) e contou que a sensibilidade do pênis aumentado já está normal, mas não revelou o novo tamanho do órgão. Já o especialista garantiu que o procedimento pode aumentar entre dois a cinco centímetros e e em relação ao diâmetro 30 % a mais na circunferência.

O cantor contou que foi tirado gordura abdominal e colocado no pênis. "Foi feito uma lipoaspiração e depois a cirurgia