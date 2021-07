Fabiana Escobar - Reprodução

Fabiana EscobarReprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:00

Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa que inspirou Glória Perez a escrever o trama central de 'A Força do Querer' foi agredida durante um assalto na sexta-feira (2), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em conversa com a coluna, a empresária e autora do livro 'Perigosa' contou que foi abordado por um bandido no meio da rua e sofreu a agressão por ter demorado a entregar o celular. "Levei um soco no peito com muita força que cheguei a cair sentada no chão. Ele sumiu no meio do povo e foi horrível porque senti muito dor na hora. Continuo com muitas dores, o local está bem roxo ainda e ainda assustada com a violência. Mas, é aquela coisa, a vida não para", explicou Fabiana.