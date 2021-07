Claudia Rodrigues é vacinada contra a covid-19 em São Paulo - Ag. News

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:49 | Atualizado 09/07/2021 20:55

Claudia Rodrigues foi internada na noite desta sexta-feira (9), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação aconteceu após a atriz passar mal com dormência no braço e perna direita, cefaléia e confusão mental. De acordo com as primeiras informações, Claudia está consciente e os médicos acreditam que pelos sintomas, a comediante teve um surto de esclerose múltipla.

A assessoria da atriz confirmou a informação da internação para a coluna e revelou que ela não tomou a dose da medicação contra a esclerose importada dos Estados Unidos como previsto em junho. "Os médicos optaram em vaciná-la contra o Covid-19 e como só irá tomar a segunda dose da Pfizer na segunda quinzena de agosto, ela só poderá usar o Ocrevus em dezembro de 2021. Ao ser internada no Einstein Claudia Rodrigues já descartou qualquer possibilidade de ser coronavírus. O teste deu negativo e ela vai seguir internada para fazer exames nos próximos dias", diz a nota.