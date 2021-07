Márcia Goldschmidt - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:53

A família de Márcia Goldschmidt levou um susto nesta sexta-feira (9). A apresentadora teve perda parcial da memória, teve um desmaio e foi levada às pressas para um hospital na cidade do Porto, em Portugal. Depois de vários exames e ainda internada sob observação, a própria jornalista contou o que tinha acontecido nos stories do Instagram e revelou que um neurologista amigo explicou que o problema que ela teve poderia ser uma sequela da Covid-19. Márcia testou positivo para doença há duas semanas e estava se tratando em casa da doença.

“Eu tive um susto muito grande, me deu um branco, eu não lembrava o nome das minhas filhas, não lembrava o nome de ninguém. Fiquei em pânico. Vim para o hospital, fiz análises, uma tomografia do cérebro. É um branco que dá, uma coisa desesperadora, não lembrava de nada. Agora estou, simplesmente, com uma grande dor de cabeça. Estou aguardando os resultados. É uma sequela da Covid-19 que, às vezes, pode durar até três meses, a pessoa pode ter esses brancos. Também pode ser o estresse que eu vivi. Fiquei muito ansiosa e com muito medo por mim e pelas crianças. Eu preciso tomar vergonha agora e descansar. Olha, que vírus é esse. Uma loucura", comentou Márcia, que mãe das gêmeas Yanne e Victória e do primogênito Jimmy.