09/07/2021

Sempre atenta com a saúde e seguidora de um estilo de vida saudável, Luciana Gimenez conta com o apoio de seus médicos, o endocrinologista dr João Marcello Branco e a nutricionista Renata Branco, nos cuidados de sua excelente forma física. Segundo a nutri da apresentadora, Gimenez consegue bons resultados por conseguir manter uma vida regrada, embora esteja sempre com a agenda super corrida.

"Luciana já tem uma vida regrada, apesar de sua agenda corrida. Isso facilita na hora da alimentação ter uma dieta saudável e equilibrada. Ela se preocupa muito com a saúde e, com isso, garante toda essa disposição tanto na hora do treino como no cumprimento de seus compromissos profissionais. Essa consciência da necessidade de ter uma vida saudável nos proporciona as condições perfeitas para planejar uma dieta nutritiva e funcional" disse a especialista, que ainda revelou um dos pratos da dieta de Gimenez.

Panqueca de banana funcional:

1 banana pequena amassada

1 ovo

Cacau 70% 1 col de sobremesa

Farelo de aveia 1 col sobremesa

Modo de preparo: Misturar tudo e colocar na frigideira antiaderente em fogo baixo. Virar a panqueca dos dois lados e desligar o fogo. Salpicar canela e acrescentar um punhado de frutas vermelhas por cima.