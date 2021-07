Lady Chokey - Divulgação

Lady Chokey declarou sua torcida pela Argentina na Copa América e ainda mandou recado para Neymar, que recentemente mandou ir para o caral** os brasileiros que torcem contra a seleção. O jogador fez um desabafo sobre alguns brasileiros que declararam torcida para a Argentina na final da Copa América de 2021 e, segundo o atacante, ele respeitará a decisão das pessoas, apesar de não concordar.

Para Lady, que é gamer e influenciadora trans, torcer para o Brasil causa gatilhos. “Me ativa gatilhos horríveis. Meu país não me representa em nenhum quesito, nem no futebol! Não tem como ser patriota no país que mais mata mulheres como eu (trans). Torço pra qualquer seleção, menos pra brasileira! E antes que eu me esqueça vai pro caral** você, Neymar! Respeita quem mora e passa os perrengues aqui, porque você só vem pra cá a passeio!", desabafou Lady.