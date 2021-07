Viviane Araújo, Odilon Wagner, Juliana Didone e Carmo Della Vecchia - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:02 | Atualizado 09/07/2021 23:15

Viviane Araújo e Rodrigo Oliveira Reprodução

Os seis leitores desta coluna já sabiam que Viviane Araújo iria mover o sol, a lua e todos os planetas para chegar à final da 'Super Dança dos Famosos' depois de uma eliminação surpreendente por meio ponto em disputa com a Paolla Oliveira. Até tirar o professor e colocar outro no seu lugar ela foi capaz de fazer. Pois bem. Depois desse trelelê todo, ela conseguiu. Viviane Araújo venceu a repescagem do quadro gravado nesta sexta-feira (9) e que vai ao ar no domingo. Juliana Didone foi a segunda colocada e também se classificou para a próxima fase. Já Odilon Wagner e Carmo Dalla Vecchia deram adeus a competição.