A cantora Paula Mel está feliz da vida. Nesta quarta-feira (14), ela lança mais um canção do seu novo repertório 'Pode Poder', um feat com o grupo Revelação, A faixa, composta pelo produtor Marcos Sá, faz parte do álbum 'Janelas', que reunirá outras nove canções lançadas mensalmente até o fim do ano.

'Pode Poder' fala sobre o amor e as diferentes formas de cultivá-lo e melodicamente é uma mistura de ritmos como o samba, o jazz e o semba, um gênero musical angolano. “A música tenta nos alertar para a tarefa diária, que pode ser feita sem dor, de cuidar das coisas que a gente ama e quer que dure para sempre. E só o amor nos motiva a fazer isso”, conta a cantora sobre a letra da música que compara o amor a um jardim. “Se quiser que viva, tem que plantar, regar e podar”.

Paraense de Belém, mas morando em Portugal, Paula decidiu adiar sua volta para Europa a fim de dedicar uma pouco mais à carreira nacional “A gente nunca sabe, mas a música é de qualidade e quem gosta de samba, pagode e qualidade, vai com certeza nos escutar e curtir. Quero que todos gostem e ouçam com muito carinho", comenta