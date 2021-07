Dado Dolabella - Thiago Duran / Ag. News

Após Luana Piovani desabafar sobre a época em que foi agredida por Dado Dolabella não haver um movimento de união e apoio das mulheres umas com as outras, como vem acontecendo hoje, principalmente após a arquiteta Pamella Holanda denunciar publicamente as agressões do ex-marido, DJ Ivis, eis que o ator usou o Instagram para comentar sobre o episódio do passado e ainda se desculpar publicamente com a ex por tê-la agredido. Em 2008, ele deu um tapa na cara de Luana durante uma briga em uma boate.

"Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros. Me envergonho muito, perdi a cabeça, um dos motivos também que me fizeram decidir ser vegano, ser menos impulsivo, reativo... Violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada. Assim como me envergonho também de um dia já ter transformado inocentes (carne animal) em fezes, pagado para matarem por mim... cada inocente, cada vida. Precisamos nos transmutar e sem o perdão não transmutamos. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor. Luana Piovani, sinto muito! Me perdoa, eu te amo. Sou grato! Muita paz na sua caminhada", escreveu o artista.

No desabafo de Piovani sobre as agressões sofridas por Pamella Holanda, a apresentadora se mostrou aliviada pela repercussão da denúncia hoje em dia ser muito maior. "Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida não tinha campanha nem Insta. O agressor seis meses depois ganhou um reality ('A Fazenda') e as mulheres diziam: 'vem bater em mim'. As mulheres já me envergonharam e pioraram minha situação imensamente. Suspiro aliviada ao ver que uma mudança está acontecendo", disse a apresentadora.



