Luana Piovani - Reprodução de internet

Luana PiovaniReprodução de internet

Publicado 13/07/2021 09:41 | Atualizado 13/07/2021 09:43

Luana Piovani resolveu falar sobre a agressão sofrida por Pâmella Holanda. "Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida não tinha campanha nem Insta. O agressor seis meses depois ganhou um reality e as mulheres diziam: 'vem bater em mim'. As mulheres já me envergonharam e pioraram minha situação imensamente. Suspiro aliviada ao ver que uma mudança está acontecendo", disse a apresentadora.

Em 2008, Dado Dolabella ele deu um tapa na cara de Luana durante uma briga em uma boate. Em 2009, ele venceu 'A Fazenda'.