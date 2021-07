Liziane Gutierrez - Reprodução

Liziane GutierrezReprodução

Publicado 12/07/2021 22:21 | Atualizado 12/07/2021 22:23

Post de Liziane Reprodução

Depois de insultar policiais por ter acabado com uma festa de luxo clandestina em São Paulo na madrugada deste domingo (11), Liziane Gutierrez foi alvo de várias críticas, que precisou fechar os comentários das suas redes sociais. Ela não viu outra saída para tentar diminuir os xingamentos do que se pronunciar publicamente. Na noite desta segunda-feira (12), mais doce e também mais serena, a influenciadora assumiu o erro e pediu desculpas. "Se vocês querem me julgar, me julguem pelos erros que eu cometi e não por uma frase fora do contexto. Eu não menosprezei nenhum lugar, não menosprezei nenhuma pessoa. Eu só respondi a um policial que tinha falado de uma forma errada. Ele falou que era mais fácil invadir uma festa na favela do que ali e aí eu disse para ele ir na favela: 'vai pra favela, cara***!'. Não está certo, não estou me justificando, mas me julguem pelos meus erros", pediu nos stories.