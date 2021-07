Tierry e Gabi Martins - Reprodução

Tierry e Gabi MartinsReprodução

Publicado 12/07/2021 21:14 | Atualizado 12/07/2021 21:15

Gabi Martins perdeu a paciência com os seus seguidores nesta segunda-feira (12). Mesmo namorando há mais de seis meses o cantor Tierry, muitos fãs ainda torcem por uma reconciliação com o ex, Guilherme Napolitano com quem ela se relacionou no 'BBB 20', e atacam o sertanejo. A cantora saiu em defesa do namorado após várias críticas ao moço. "De uma vez por todas já chega, eu vou defender meu namorado sim, respeitem, por favor!".



Tierry também não aguentou a provocação e resolveu se defender. "Olha isso! Tudo isso por que esse criatura não aceita que o ship dela não deu certo! Vai servir de exemplo na justiça. Esses fã clubes estão passando do limite! Deixa a pessoa escolher com quem fica, caral**. Chega dessa bobagem!", escreveu Tierry em seu Twitter, divulgando um print de seguidor(a) querendo a volta de Gabi e Gui.





"As pessoas querem cercear o livre arbítrio das pessoas! E isso tá ficando doentio! Quase um ano depois as pessoas querem controlar a vida da Gabi com esse papo de encontro de almas! Encontro de almas é meu ovo respeitem as escolhas", completou ele. "Adeus, saindo de férias! Fuiii! Amo vcs obrigado pelo carinho".



De uma vez pós todas já chega, eu vou defender meu namorado sim, respeitem por favor! — Gabi Martins (@gabimartins) July 12, 2021

Olha isso! Tudo isso por que esse criatura não aceita que o ship dela não deu certo! Vai servir de exemplo na justiça. pic.twitter.com/c4eG5WfC2q — Tiehit - O pai das crianças (@tierry) July 12, 2021

Publicidade

Esses fã clubes estão passando do limite! Deixa a pessoa escolher com quem fica caralho. Chega dessa bobagem! — Tiehit - O pai das crianças (@tierry) July 12, 2021