Publicado 12/07/2021 17:09 | Atualizado 12/07/2021 17:09

Esta humilde colunista e suas assistentes assumem que são fofoqueiras de raiz. Pois bem. Bisbilhotando as últimas e lindas fotos do perfil de Juliette Freire, vimos comentários de vários famosos elogiando a beleza da moça, só que um deles chamou a nossa atenção. Adivinha quem deixou um recadinho para a campeã do 'BBB 21'? Luan Santana. O cantor sertanejo chamou a paraibana de 'maravilhosa' em uma foto sensualíssima da advogada. Não demorou muito para que os fãs da dupla deixassem mais comentários e praticamente já shippando a possibilidade de surgir um novo casal.