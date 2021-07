Luciano Szafir - Reprodução

Publicado 12/07/2021 10:47

A assessoria de imprensa de Luciano Szafir emitiu um novo comunicado para atualizar o estado de saúde do ator. De acordo com o mais recente boletim médico, Szafir vem apresentando melhora clínica, mas ainda segue sem previsão de alta.

"O ator e apresentador Luciano Szafir encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva, mas ainda demanda cuidados de terapia intensiva no hospital Copa Star. No momento, sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações de carinho e as vibrações positivas para sua recuperação", informa o comunicado.

Aos 52 anos de idade, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira (9), após uma transferência do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde foi internado no dia 22 de junho com seu segundo diagnóstico de Covid-19.

Na quarta-feira (7), ele precisou passar por uma cirurgia abdominal por causa de complicações causadas pela doença. Luciano teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).