Dom Orani Tempesta e Luzia Lacerda - Divulgação

Dom Orani Tempesta e Luzia LacerdaDivulgação

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 03:00

O programa Expo Religião estreia nesta segunda-feira (12) na TV ALERJ e o primeiro entrevistado é o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. O religioso vai contar sobre sua trajetória religiosa e como está enfrentando as necessidades criadas pela pandemia do coronavírus para o povo e revelar passagens sobre a sua vida desconhecida pelas pessoas. Vale lembrar que a cada programa o tema ou convidado será falando de uma religião diferente. "Acredito sempre que o conhecimento e a cultura descontroem a intolerância e a ignorância", diz a jornalista Luzia Lacerda sobre o objetivo da atração.