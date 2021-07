Sammy e Pyong Lee - Reprodução

Sammy e Pyong LeeReprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 13:14 | Atualizado 11/07/2021 13:16

Sammy Reprodução Mulher de Pyong Lee, Sammy resolveu quebrar o silêncio depois dos boatos de traição do marido com a ex-BBB Antonela Avellaneda nos bastidores das gravações do reality da Record, 'A Ilha. O hipnotizador e modelo argentina negaram de pés juntos qualquer envolvimento, mas os internautas começaram a cobrar uma posição da influenciadora e pelo visto, ela pressionou Pyong: "Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende. Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais", escreveu nos stories publicados neste domingo (11).

Sammy ainda lembrou que nunca tinha sido casada antes e por isso é difícil vencer as 'tentações do diabo'. "Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo, ou vocês acham que eu também não cometo erros?", questiona e logo completa: "Você se ama o suficiente para perdoar? Por que se você não se ama o suficiente como você vai perdoar o próximo? Eu me amo o suficiente para perdoar o próximo e entender que eu sou humana e que eu tenho falhas. Eu me amo, eu me perdoo e eu tenho as minhas falhas. A partir de agora não esperem nada de mim porque finalmente, eu abri os meus olhos".