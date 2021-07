Nanda Costa - Reprodução

Nanda CostaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 11:49

Nanda Costa entrou no quinto mês de gravidez e a atriz decidiu compartilhar com seus seguidores uma foto que mostra o já barrigão das gêmeas. "A legenda é com vocês (porque eu só consigo pensar em bombom de chocolate!)", escreveu Nanda na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Durante uma entrevista ao programa 'Altas Horas', ela e Lan Lahn revelaram que ainda não chegaram num consenso para os nomes das meninas. A percussionista contou que Nanda já cogitou nomear uma das filhas de Vitória. "Mas eu sou Bahia, né Serginho, aí não dá, velho. Vitória não", disse ela, arrancando risadas do apresentador. "A gente mudou de assunto e vamos esperar mais um pouco", acrescentou Lan Lahn.

