Carol Portaluppi - Reprodução

Carol PortaluppiReprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 19:18

Até um tempo atrás Carol Portaluppi era gremista roxa, mas agora ela mudou de time e torce pelo Flamengo. Mas também, filha do técnico Renato Gaúcho, que foi contratado para substituir o demitido Rogério Ceni, a influenciadora virou a casaca por motivos óbvios. E ela não perdeu tempo e tratou de fazer uma média para a galera rubro-negra. Nos stories do Instagram, ela publicou uma foto com de camisa vermelha e biquíni cavado preto (????) e fez um pedido aos seus quase 2 milhões de seguidores. "Oi, nação! Vamos torcer juntos?", escreveu Carol.