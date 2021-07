Shows de Pagode - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 14:29

Esta assistente de colunista não cansa de receber fotos e vídeos de aglomerações em plena pandemia nos finais de semana. Sim! E não custa lembrar que ainda estamos em isolamento social, já que muitas pessoas não foram totalmente vacinadas no país e temos quase 532 mil mortos pela doença. Na madrugada desta sábado (10), o trelelê aconteceu em uma casa noturna em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio, com shows dos grupos de pagodes Balacobaco e Intimistas. Casa lotada, muito samba, bebidas, comidas, abraços, beijos e máscaras de proteção nos bolsos e nas bolsas. Impressionante, meu povo!