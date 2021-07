luciano szafir - reprodução

Publicado 10/07/2021 13:40

Internado desde quinta-feira (8) no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, Luciano Szafir apresenta sinais de melhora em seu quadro clínico. Neste sábado (10), a assessoria de imprensa do ator divulgou um comunicado sobre o quadro de saúde do ator. "O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio. Ainda sem previsão de alta", diz a nota.

Luciano Szafir deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após testar positivo para a Covid-19 no dia 22 de junho. É a segunda vez que o ator, de 52 anos, pega o vírus. Ele foi diagnosticado com coronavírus e apresentou sintomas leves, em fevereiro. Na última quarta-feira (7), o pai de Sasha foi submetido a uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon. Ele teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino. Os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo) por complicações da Covid-19.