Publicado 10/07/2021 09:23 | Atualizado 10/07/2021 17:07

Deborah Secco tem um novo endereço para chamar de seu. A atriz comprou uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, e resolveu compartilhar com seus seguidores os detalhes do imóvel na noite desta sexta-feira (9). "Eu estou realizando um grande sonho. Sempre quis ter uma casa aqui e compramos a casa. Ela ficou pronta durante a pandemia, não conseguimos vir visitar e hoje cá estou eu na minha casinha nova de Orlando. Vou mostrar aqui pra vocês", contou.

A atriz revelou que comprou o imóvel em sociedade com a irmã, Bárbara, para poder juntar a família em datas especiais. A mansão tem salão de jogos, garagem para quatro carros, e quatro quartos. "Nossa casinha está linda, tem piscina também! Vocês não conseguem mensurar a alegria que estou sentindo. Eu estou tão apaixonada, é um quarto temático mais lindo que o outro. Estou arrasada porque não consegui ficar aqui porque ela estava alugada e eu tive o dia de hoje pra conhecer. Olha esse quarto do Toy Story, estou morrendo de amores", disse ela, que está com a filha Maria Flor e o marido Hugo Moura.