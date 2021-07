Suzy Cortez - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:52 | Atualizado 10/07/2021 16:03

A final da Copa América entre Brasil e Argentina acontece na noite deste sábado (10) e para surpresa desta assistente de colunista de plantão, existem brasileiros que vão torcer para o rival. A Suzy Cortez é assumidamente vira-casaca quando os hermanos entram em campo e tudo por conta do camisa 10, Leonel Messi. Fã do jogador, ela tem até uma tatuagem do rosto do atacante perto da virilha e já prometeu fazer um novo desenho por conta do título.

"Eu recebi ingressos para assistir a partida da TV TYC Sports da Argentina porque todos lá me conhecem e sabem da minha admiração pelo jogador e isso não é de hoje. Decidi não ir ao estádio por respeito as mortes dos brasileiros pela Covid-19, mas vou torcer pelo Messi, claro. Já separei um figurino especial e na semana que vem vou fazer nova tatuagem em homenagem ao título e ao jogador. Vou chocar o mundo", diz.

Suzy já recebeu várias críticas por torcer pelos arquirrivais e jura que não liga para os comentários pesados e ela até detonou Neymar. "O mundo é livre e torcemos para quem a gente gosta e admira. O Neymar é um mimizeiro, é um cai cai. E tem mais: os jogadores argentinos amam muito mais seu país! Dá gosto de ver como jogam com raça e determinação ao contrário dos jogadores que parecem que estão fazendo um grande favor ao povo Brasileiro em campo. É só ver as entrevistas! Essa seleção brasileira atual não representa o povo", explode.