Cleo e o marido Leandro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 14:03 | Atualizado 10/07/2021 14:04

Filha mais velha de Fábio Jr e Glória Pires, Cleo entrou para o time das mulheres casadas. Neste sábado (10), ela compartilhou nos stories do Instagram algumas fotos de seu casamento com o empresário e modelo Leandro D'Lucca. Os dois oficializaram a união no dia anterior com uma cerimônia no civil, em Minas Gerais e depois teve uma comemoração íntima envolvendo a família do noivo. A cantora e atriz fez uma chamadas de vídeo para os seus parentes.