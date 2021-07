Graciele Lacerda e Zilu Godoi - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 09:07 | Atualizado 10/07/2021 17:07

Ainda rende a confusão envolvendo Zezé Di Carmargo e Zilu Godoi, que não gostou da exposição que o ex-marido fez após perder de forma definitiva o processo da revisão da divisão de bens na quinta-feira (8). A influenciadora, que atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos, acusou o sertanejo de se vangloriar e acabou sobrando também para Graciele Lacerda: "Está há 16 anos fazendo inferno, e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por 9 anos", disparou a mãe dos três filhos do cantor. Pois bem. A noiva de Zezé respondeu com uma foto do casal e mandou uma indireta: "Seguimos juntos e cada vez mais unidos na fé e no amor!". Pra quê? Ela foi atacada nas redes sociais por ter se envolvido com um homem casado e Graciele fez questão de responder os comentários mais pesados e jurou que não comemorou a derrota de Zilu.

"Deus não destrói uma família e constrói outra, fruto de uma traição", disparou uma internauta. "Não fale por Ele. Deixe Ele agir como está sendo feito", comentou Graciele. "Tenha cuidado com o castigo de Deus. Tarda, mas não falha", escreveu o segundo seguidor e ela rebateu: "Confio em Deus e Ele sabe o que tem em cada coração".