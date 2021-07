Medrado e Polidoro JR - fotos Reprodução

Medrado e Polidoro JRfotos Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 08:00

Um dia depois de tomar conhecimento de que seria o pivô da separação de Medrado e o Dj Clayton, ex-participantes do 'Power Couple', o jogador Polidoro Jr resolveu abrir o jogo sobre a polêmica. O ex de Jojo Todynho jura de pés juntos que não cantou a cantora e revelou que nem sabia quem era ela.

"Eu não a conheço e também nunca tinha ouvido falar antes. Ela começou a me seguir no Instagram, me mandou mensagens no privado e reagiu aos meus stories. Depois, eu reagi a uma postagem dela e aí ela veio dizendo que era assessoria e até perguntou se poderia ajudar, mas morreu ali. Ela era quem estava me seguindo e me acompanhando. Será que uma pessoa realmente comprometida faria isso? Será que precisava se colocar em uma posição dessa? Para, né?", conta o jogador. Vixe!