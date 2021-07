Tati Quebra Barraco - Reprodução

Publicado 10/07/2021 05:00

Esta humilde coluna já havia antecipado, em primeira mão, que a funkeira Tati Quebra Barraco era uma das cotadas que já estavam negociando com a produção de 'A Fazenda'. Pois bem. Agora, a gente revela, com exclusividade, que a cantora assinou contrato para participar da próxima edição do reality rural da Record TV, que estreia no mês de setembro.

Com um perfil bem semelhante ao de Jojo Todynho, campeã da edição do ano passado, Tati, assim como Jojo, já havia recusado participar da atração várias vezes. No entanto, ao se dar conta da participação bem sucedida de Jojo, que foi completamente abraçada pelo público por seu jeito espontâneo e verdadeiro de ser, características que ela também tem, a artista resolveu arriscar se aventurar no programa.



Além de Tati Quebra Barraco, a coluna também adiantou outros nomes que estão em negociação com a Record para entrar no confinamento. São eles: Maria Júlia Mazalli, atual namorada do ex-Fazenda Lipe Ribeiro; a ex-namorada do Lipe, Yá Burihan; o ex-'De férias com o ex', Rico Melquiades; o DJ Jesus Luz, que inclusive já havia sido convidado para participar do reality 'A Ilha', mas declinou do convite; o assistente de palco de Celso Portiolli, Luiz Paulo Arashiro e o influenciador Ney Lima.



A edição 2022 de 'A Fazenda' estreia em 14 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu, que atualmente está à frente do 'Power Couple Brasil'.