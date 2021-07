Dulce Maria - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 05:00

A cantora Dulce María acaba de lançar o single 'Amigos Con Derechos'. A faixa, que é o sexto lançamento do projeto mais pessoal de sua trajetória, 'Origen', marca também a consistência na carreira musical de Dulce, que após se tornar mãe, em dezembro do ano passado, não deixou de presentear os fãs com trabalhos inéditos. Com o trabalho completamente autoral, a ex-RBD alcançou os primeiros lugares de vendas digitais em mais de 15 países, liderando importantes rankings da indústria da música, como o iTunes.

A mexicana também vem ganhando destaque na carreira como atriz. Estrelando a protagonista Victoria na segunda temporada da série 'Falsa Identidad', Dulce continua ocupando as posições em alta da Netflix em mais de 10 países.