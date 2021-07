Jô Toledo - Divulgação

Jô Toledo é consultora de moda faz mais de uma década. No entanto, a análise cromática, um método muito utilizado por profissionais desse setor, se tornou o 'must have' do momento. Com o aumento de lives e reuniões virtuais, a escolha da cor certa pode diminuir rugas de expressão, olheiras e dar um visual mais leve e jovial. "O reflexo da cor da pele com a escolha do tom certo de roupa acaba provocando resultados que parecem que a pessoa entrou em uma máquina do tempo. Fica melhor que a utilização de filtros", diz Jô Toledo, que completa: "a técnica consiste em passar tecidos abaixo do rosto, iluminando e favorecendo a beleza através da cores.



Separamos alguns famosos e pedimos o auxílio da profissional. Veja o resultado:



Anitta - Tem tom de pele quente. Dentro de uma análise superficial, a profissional indicaria a cantora em lives da poderosa um tom amarelo gema de ovo.



Juliette Freire - Ela possui um tom de pele frio e dentro da análise, a vencedora do BBB21 é indicada a utilizar pink,



Marina Ruy Barbosa - Ela tem um tom de pele quente. Portanto, fica muito bem de tons avermelhados. Entre uma escolha de dourado ou prateado, o dourado fica muito melhor.



Grazi Massafera - A atriz fica classificada quente e por isso fica muito bem com um verde mais amarelado.



Iza – Norrmalmente as peles negras são tidas como quentes. No entanto, a Iza, por exemplo, através de análise de imagens, demonstra um tom de pele frio. A cantora ficaria muito bem com prata.