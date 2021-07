Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e o neto - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 11:32 | Atualizado 11/07/2021 16:02

A paz impera entre os Camargo. Neste sábado (10), Wanessa Camargo e Marcus Buaiz festejaram os sete anos do filho João e Zezé Di Camargo estava na festa com Graciele Lacerda, em Vitória no Espírito Santo. O cantor não escondeu a alegria de celebrar com a família e nova idade do neto, o caçula da sua primogênita com Zilu Godoi. O cantor fez questão de posar com a noiva frente ao bolo da comemoração, que teve o tema dos super-heróis.

"Comemorando o niver do meu príncipe, meu neto Joãozinho. Que Deus te abençoe mto, meu amor!", escreveu o cantor, que foi acompanhado da mulher Graciele Lacerda. Vale lembrar que na última quinta-feira (8), os pais de Wanessa se meteram uma polêmica na internet após Zilu reclamar que Zezé e Graciela estavam comemorando a derrota dela do processo de revisão da divisão de bens na Justiça.