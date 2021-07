Sérgio Mamberti - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2021 12:24

O livro autobiográfico foi lançado em abril, as só agora o ator Sérgio Mamberti resolveu falar sobre a declaração de amor que fez para Vivian Mehr, sua mulher, e Ednaldo Torquato, seu parceiro. Eu sempre falo com muita delicadeza desses temas. Mas num livro como esse, que é tão pessoal, eu não posso deixar de falar disso. Foram experiências muito profundas. Tanto que ouvi por parte da imprensa, comentários dizendo: 'Olha, o Mamberti é bissexual'. Não me sinto bem com esses rótulos para mim. Na verdade, são encontros. Eu prefiro chamar de encontros, não importa qual é o gênero", diz

Em entrevista ao site Notícias da TV, Mamberti conta que Vivian era sua melhor e amiga e os dois acabaram se cansando Com ela, o veterano teve três filhos -- Eduardo, Carlos e Fabrício-- nos 18 anos de união, entre namoro e casamento. Vivian faleceu aos 37 anos em 1980. Com ela, o veterano teve três filhos -- Eduardo, Carlos e Fabrício-- nos 18 anos de união, entre namoro e casamento. Já com Ednaldo Torquato foram 37 anos juntos e para a família e amigos não era segredo. Ed morreu em 2019, aos 62 anos. "Não adianta querer esconder, porque a qualquer hora isso pode vir à tona. E se você já não assumiu antes, fica numa situação muito complicada. Eu, particularmente, com relação aos meus filhos, falei logo de cara. Muitos amigos meu Muitos amigos meus, na época, falaram: 'Você não pode fazer isso'. Mas como é que eu ia esconder dos meus filhos que eu estava com um companheiro, sendo que ele morava comigo? Talvez, a gente tenha tido, em alguns momentos, que enfrentar determinados problemas, mas muito menores do que se eu estivesse tentando esconder ", assume.

Além de contar sobre o motivo do livro 'Sérgio Mamberti: Senhor do Meu Tempo', o ator também fala na entrevista sobre a carreira e assume que nunca teve um contrato longo com a Globo. "Sempre trabalhei por obra, porque eu fazia muito teatro. Então, estava sempre comprometido. Eu tinha medo de estar preso no contrato da Globo e não conseguir liberação para fazer esses trabalhos que adorava fazer.Agora, depois de Flor do Caribe, houve uma tentativa de eles me tratarem como contratado fixo. Mas entrou esse processo de crise da emissora.", admite.