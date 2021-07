Jéssica Beatriz Costa e Sandro Pedroso - Reprodução/Montagem

Jéssica Beatriz Costa e Sandro PedrosoReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 16:54 | Atualizado 11/07/2021 17:24

Esta coluna que tem amigos em tudo quanto é lugar soube que Jéssica Costa, a filha do cantor Leonardo está passando alguns dias no Rio, mais precisamente hospedada em um hotel no Recreio dos Bandeirantes na companhia do ex-marido Sandro Pedroso. Seria o ensaio de uma reconciliação ou dois já tinham voltado e ninguém sabia?. "Estou no mesmo hotel que o Sandro. Trouxe o nosso filho para ficar com ele, mas eu e o Sandro somos apenas amigos. Eu o admiro como pai", revelou ela. A influenciadora e o ator da RecordTV se separaram no ano passado depois de seis anos juntos.

Eles são pais de Noah, de cinco anos, e assim que anunciou o fim do casamento, Jéssica deixou claro nas redes sociais que não teve um motivo especial ou grave. "Não foi nada sórdido, entende? Não estava mais dando certo, conversamos e decidimos, juntos, que o melhor seria o término. Temos um filho e pensamos muito nele. Sempre ele em primeiro lugar”, disse na época.