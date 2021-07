Sammy e Antonela - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 14:11 | Atualizado 11/07/2021 14:12

A assistente desta coluna adora uma baixaria em um plantão de domingo e isso nós temos neste dia (11). Depois de afimar que estava tranquila em relação aos supostos boatos de traição do marido Pyong Lee nos bastidores de 'A Ilha', reality da Record, Sammy Lee culpou Antonela Avellaneda e a chamou de vagabunda em um vídeo publicado nos stories, que apagou em seguida, mas já era tarde. Gente, eu vou pedir pra vocês não irem atacar a mocinha, coitada. Ela tá se fazendo de sonsa porque ela nunca se deparou com uma situação dessas, ela nunca imaginou que aconteceria isso de ser uma vagabunda (risos)".

A modelo argentina, ex-BBB da quarta edição retrucou: "Queria ninfeta inconsequente: Primeiro, não sou mocinha, sou uma mulher! Adulta, correta e de atitudes muito maduras e jamais faria o que você está insinuando! Também sou madura o suficiente para não ter que me arrepender daquilo que faço, razão pela qual não posto coisas para depois ter que apagar!", começou Antonela que prometeu ainda processar a mulher do colega de confinamento, que ainda a chamou de 'tentação do diabo'. "Chamar uma pessoa pelo qualitativo que você usou dá processo e é exatamente o que acho que vou fazer para ensinar você a respeitar as pessoas! Me aguarde!".

