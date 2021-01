Sammy Lee reprodução do instagram

Publicado 02/01/2021 12:51 | Atualizado 02/01/2021 12:55

Rio - A chegada de 2021 para Sammy Lee, mulher de Pyong, não foi tão incrível assim. É que ela precisou ser internada após passar a virada do ano com dor. Ela foi diagnosticada com uma gastroenterocolite aguda, uma inflamação no estômago e no intestino.

Através de seu Instagram Stories, ela explicou a situação para os seus seguidores. "Estou no hospital porque tive gastroenterocolite aguda. Um dia depois do Natal senti que meu estômago não estava muito legal, achei que tinha sido algo que eu tinha comido. Foi só piorando. Eu estava megal mal, vomitei... Sentia dor no estômago que eu sentava no chão eu chorava", explicou a mulher do ex-BBB.

Sammy, que está na companhia do marido e do filho, Jake, deixou claro que não está com Covid-19. "Fiz exame de sangue e de covid, mas deu negativo. Comecei a tomar remédios e passei a virada do ano com dor. A minha imunidade baixou. Estou retornando agora. Meus remédios acabaram e preciso ver o que tomar para melhorar minha imunidade", afirmou ela, no hospital.