Rio - Esposa de Pyong Lee - nacionalmente conhecido pela participação no 'BBB 20' -, Sammy Lee veio a público falar sobre ataques sofridos quando ainda estava grávida de Jake, filho do casal. A influenciadora digital revelou ter vivido um "inferno" após pessoas influenciadas por Felipe Neto desejarem mal para seu filho. Pyong Lee e Felipe Neto vivem em atrito há algum tempo. No começo do ano, Felipe Neto criticou, em algumas ocasiões, o posicionamento do ilusionista. Na época, Pyong Lee chegou a ser acusado de assédio dentro do 'BBB'. Veja, abaixo, parte do pronunciamento de Sammy.

"Eu evito me envolver em polêmica, em falar dos outros. Já aconteceram coisas bizarras comigo na internet e eu nunca falo aqui. Mas eu vou aproveitar que estão abrindo os olhos sobre o Felipe Neto e eu quero contar a minha experiência que eu vivi graças a ele. No finalzinho da minha gravidez, quando eu tava prestes a parir o Jake e o pós-parto, eu vivi um verdadeiro inferno. O Felipe Neto é uma pessoa que influencia muitas pessoas. E eu recebia mensagens diabólicas de pessoas influenciadas por ele e pelas maldades que ele postava sem um pingo de empatia. Mensagens que desejavam que meu filho nascesse com problemas mentais, que meu filho morresse e tudo de ruim que vocês possam imaginar"