Luciano Szafir Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 13:35 | Atualizado 11/07/2021 13:53

Luciano Szafir fez um vídeo no início da tarde deste domingo (11) para compartilhar notícias sobre o seu estado de saúde. O ator deixou claro que está bem, vivo e agradeceu as orações pela a sua recuperação. "Fiz esse vídeo para mostrar que estou vivo e para agradecer", diz o também apresentador bastante emocionado, que acabou até interrompendo a gravação.

Aos 52 anos de idade, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira (9) após uma transferência do Hospital Samaritano, na Barra, onde foi internado no dia 22 de junho após contrair pela segunda vez a Covid-19. Na quarta-feira (7), ele precisou passar por uma cirurgia abdominal por causa de complicações causadas pela doença. Luciano teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).

Mais cedo, cantor gospel João Figueiredo, marido da filha de Szafir, Sasha Meneghel, revelou nas redes sociais que fez em uma visita ao sogro, na noite deste sábado (10), e descobriu que o ator não estava mais infectado com o coronavírus. Isso explicaria a visitação da família. "Feliz pela recuperação dele, mas não entendo isso de visitar... Meu pai foi internado com Covid e, infelizmente, faleceu... Ninguém da família pôde ficar junto no hospital ou visitá-lo", escreveu a seguidora e João respondeu. "O Luciano não está mas com Covid. O CTI que ele se encontra não é mais Covid. Atualmente ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento durante a época que estava com Covid. Enquanto ele estava com Covid, estávamos impedidos de visitá-lo", explicou o cantor.



Vale lembrar que neste sábado, os médicos decidiram tirar a ventilação mecânica de Szafir.