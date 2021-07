Dany Grecco - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 05:00

A separação de Diego Cavalieri, há sete anos, foi um pouco conturbada por conta dos boatos de traição por parte dele. Mas hoje, Dany Grecco garante que a relação não poderia ser melhor. Amiga do ex, ela está retomando a carreira de modelo e prestes a se formar em Nutrição. Empolgada com os estudos, Dany acabou desenvolvendo um projeto que está pertinho de ser lançado: um canal na internet voltado para dicas de alimentações saudáveis e práticas leves de exercícios. Dany garante que goleiro do Botafogo dá força para os seus projetos.