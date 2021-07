Camila Pitanga. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 12/07/2021 13:09

Camila Pitanga usou as redes sociais para desabafar sobre o caso de agressão envolvendo o DJ Ivis, que foi exposto pela ex, através de imagens de câmeras de segurança, que mostraram as agressões sofridas por ela na frente da filha de poucos meses do ex-casal.

"Esse caso me transportou pra um lugar muito sombrio. Um homem espanca sua ex na frente da sua filha de meses, na frente de outras pessoas. A mulher denuncia e... O homem ganha seguidores nas redes sociais. Estamos indo por um caminho onde se criam espetáculos de aberrações, de violência, onde o algoz vira ídolo. Minha solidariedade e afeto à Pamella e sua bebê. Se você sofreu ou sofre violência. Se você viu ou descobriu que alguma mulher sofre violência, ligue 180", escreveu a atriz.

Entenda o caso

Pamella Gomes de Holanda, companheira de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais, neste domingo (11), uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. Logo em seguida, o produtor confessou as agressões, mas disse que é vítima de uma chantagem.



De acordo com Pamela, os vídeos foram feitos na residência do casal, em várias datas diferentes. As agressões aconteciam na frente das pessoas e até mesmo da filha dos dois, Mel, de nove meses de idade. Em seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março deste ano.

"Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ.