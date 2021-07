Pamella Holanda - Reprodução

Pamella HolandaReprodução

Publicado 12/07/2021 21:56 | Atualizado 13/07/2021 09:46

Depois de revelar que o histórico de agressão já vinha acontecendo durante a gravidez da filha Mel, hoje com nove meses, Pamella Gomes de Holanda também revelou que sofria muito terror psicológico de DJ Ivis. Naquinta-feira (1), dia das gravações das agressões, que viralizaram nas redes sociais, ela relatou que apanhou por ter questionado trocas de mensagens do marido com outras mulheres. O produtor, que explodia facilmente, partiu para cima com socos e pontapés ainda na sala. Pamella, então, correu primeiro para o banheiro. Apanhou. Depois, tentou fugir para o quarto, onde apanhou mais ainda. A arquiteta disse que ficou com as roupas rasgadas e com o rosto inchado. Foi então que a sogra entrou no cômodo para ver o estado da nora e mandou que ela 'aguentar calada'.