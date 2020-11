Dr. João Divulgação

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

Publicado 16/11/2020 19:02

Dos 13 municípios da Baixada Fluminense, em apenas um a disputa pela cadeira de prefeito será definida em segundo turno. Em São João de Meriti, a população voltará às urnas no próximo dia 29 para decidir entre o atual prefeito e candidato à reeleição Dr.João Ferreira (DEM) e Leo Vieira (PSC).



No primeiro turno, Dr. João ficou com 32,27% dos votos ou 71.730, enquanto Leo Vieira teve 43.499 votos, ou 19,57%. Os dois candidatos passaram o dia de ontem em companhia de correlegionários e familiares. Em suas redes sociais, Léo Vieira agradeceu os votos. "Queremos agradecer a você que nos confiou o voto nesse primeiro turno e acredita em nossos projetos e em nosso sentimento pela cidade".



Em nota, Dr. João se disse "preparado para o segundo turno" e que vai "continuar insistindo em uma campanha limpa e propositiva. Quero fazer ainda muito mais por Meriti".



Sub judice

Em duas cidades a eleição está sub judice, ou seja, depende da decisão da Justiça, porque os candidatos mais votados tiveram as candidaturas indeferidas.

Na maior delas, Duque de Caxias, o atual prefeito, Washington Reis (MDB) venceu em primeiro turno, com 212.354 votos, o que equivale a 52,55%. O caso porém, ainda será decidido pelo TSE e, dependendo da decisão da Corte, nova eleição pode ser convocada. Na última quinta-feira (12), por maioria de votos, o Colegiado do TRE-RJ indeferiu o registro de candidatura de Reis por entender que o político está inelegível por 8 anos, após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2017, por crimes contra o meio ambiente e o parcelamento do solo.

No mesmo dia o prefeito entrou com recurso e disse que "usará de todos os recursos legais e cabíveis, e os apresentará em todas as instâncias possíveis". "O prefeito Washington Reis é inocente e acredita na justiça", termina a nota.



Ontem, Reis postou vídeo em suas redes sociais agradecendo os votos da população e, parecendo ignorar a decisão da Justiça, disse que seu novo governo começou ontem mesmo. "Quero agradecer a Deus, agradecer à população da cidade de Duque de Caxias. Já começo meu novo mandato hoje (ontem), dia 16 de novembro, trabalhando muito pra gente fechar esse ano com chave de ouro e começar ano que vem com um mandato muito estruturado", disse.



Em Magé, o candidato Renato Cozzolino (PP) foi o mais votado — a cidade tem menos de 200 mil habitantes e não tem segundo turno — mas também vai ter que recorrer ao TSE para saber se será considerado eleito. Na mesma quinta-feira em que indeferiu a candidatura do prefeito de Caxias, O TRE-RJ, por unanimidade confirmou decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Cozzolino a prefeito de Magé. A Corte entendeu que o candidato se encontra inelegível por ter sido condenado, em maio, pelo próprio TRE-RJ, por abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2018. Ele também pode recorrer ao TSE.

O candidato não foi localizado para comentar o assunto.

Vitórias confortáveis

Enquanto Cozzolino e Reis terão de recorrer ao TSE para assumirem seus mandatos, outros prefeitos da região estão em situação bem mais confortável. É o caso de Rogério Lisboa (PP) e Waguinho (MDB), reeleitos em Nova Iguaçu e Belford Roxo, respectivamente, com maioria esmagadora de votos. Rogério obteve 62,10%, com 212.354 votos, enquanto Waguinho alcançou 80,40%, o segundo melhor desempenho do estado.



Através de sua assessoria, Waguinho disse que não se manifestaria.



Outro reeleito com grande margem de votos foi Jorge Miranda (PL), de Mesquita, que obteve 78,63% dos votos. "Hoje nós tivemos uma votação massiva, que prova que a população sabe do que ganhou e quer muito mais", declarou o prefeito em discurso para apoiadores no tradicional Samba da Feira, que acontece em uma avenida aos domingos no centro da cidade.



Veja os eleitos em todos os 13 municípios da Baixada Fluminense:



Cidade Candidato Votos % São João de Meriti Dr. João (DEM) 71.730 32,27%

Léo Vieira (PSC)

43.499 19,57% Belford Roxo Waguinho (MDB) 162.720 80,40% * Duque de Caxias Washington Reis (MDB) 212.354 52,55% Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP)

218.396

62,10% Nilópolis Abraãozinho (PL) 40.011 48,97% Mesquita

Jorge Miranda (PL) 69.174 78,63% Japeri

Dra Fernanda Ontiveros (PDT) 20.259 38,31% Seropédica

Professor Lucas (PSC) 26.976 66,01% Queimados

Glauco Kaizer (Solidariedade) 19.010 28,83% Itaguaí

Dr. Rubão (Pode) 11.341 17,72% * Magé

Renato Cozzolino (PP) 36.478 27,13% Guapimirim

Marina (PMB) 14.827 48,71% Paracambi

Lucimar do Dr. Flávio (PL) 12.558 52,23% * Anulado sub judice





























