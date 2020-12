Em meio a luzes, bairros de Belford Roxo ficam ainda mais brilhantes Divulgação

Por MH

Apesar de toda a crise causada pelo novo coronavírus, a população de Belford Roxo, na região metropolitana do Rio, teve o seu momento de conexão com o espírito natalino. A campanha denominada como "O Natal do Novo Tempo 2020" já começou no município. Mais de quinze pontos foram decorados com enfeites e árvores de Natal. Bairros como Heliópolis, Centro, Wona, São Vicente e Lote XV, entre outros, já estão em clima de festa.

Em virtude da pandemia, a abertura do evento foi realizada virtualmente pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, no dia 6 de dezembro, quando todas as árvores foram ligadas. "Seria ótimo se pudéssemos ter milhares de pessoas nas praças, mas temos que respeitar o distanciamento social por causa da Covid-19. Mas estamos unidos nos corações para buscarmos sempre a paz e trabalharmos por esse município que tanto amamos". resumiu.

Para se ter uma noção da grandeza da realização do prefeito, a Praça de Heliópolis recebeu uma árvore de Natal de 15 metros de altura. O local da Areia Branca e da Rua Caramuru (localizada em São Bernardo) receberam uma árvore de nove metros de altura. Além de presentes e bolas gigantes, decorações natalinas deram outro charme ao local.



Do Lote XV até o Centro há bairros decorados. O pórtico na entrada da cidade ganhou iluminação com detalhes em flores. O canteiro que divide as duas pistas da Avenida Carvalhaes também está enfeitado. À noite, o colorido das lâmpadas dá um destaque maior à via, atraindo a atenção de motoristas e pedestres. Nas praças de Areia Branca e do bairro Wona, um papai noel "gigante’ aguça a curiosidade das crianças e de quem caminha pelas regiões. Os locais receberam ainda outros enfeites".