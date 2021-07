Juliette e Fiuk - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:01

Rio - Quem assistiu à final do 'BBB 21' pode até achar que Juliette e Fiuk sempre tiveram uma relação durante o reality. Mas a verdade é que os dois passaram os três meses oscilando entre sintonia e brigas. Uma delas, a mais memorável, foi quando Fiuk, após fazer um bolo, acusou a paraibana de ter comido mais calda de brigadeiro do que deveria. As coisas entre os dois já se resolveram, mas faltava a receita do prato.

À Nestlé, o cantor liberou a lista de ingredientes e o passo a passo para fazer o Bolo da Discórdia. Confira:

Ingredientes

Bolo de Chocolate

2 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de NESCAU®

2 xícaras (chá) de farinha trigo

meia xícara (chá) de água

meia xícara (chá) de óleo

1 e meia colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura de Brigadeiro

1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha) 395 g

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de NESCAU®

4 colheres (sopa) de leite

Modo de preparo

Bolo de Chocolate

Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e o NESCAU.



Adicione a farinha e misture bem. Em uma panela, ferva a água com o óleo e despeje o líquido quente na massa, aos poucos e misturando sempre. Acrescente o fermento em pó e misture. Despeje a massa em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) untada com manteiga e uma mistura de açúcar com NESCAU. Leve para assar em forno médio (180°C) preaquecido por cerca de 35 minutos.



Cobertura de Brigadeiro

Em uma panela, coloque o Leite MOÇA, a manteiga e o NESCAU e misture. Acrescente o leite e misture bem. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até começar a soltar do fundo da panela. Para finalizar, despeje a Cobertura quente sobre o bolo morno desenformado.



DICAS DO FIUK

- O leite deixa o brigadeiro mais cremoso e não muito duro

- Coloque uma pitada de sal na Cobertura de Brigadeiro para não ficar tão doce