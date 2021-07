Mari Gonzalez - Reprodução Instagram

A cantora Ivete Sangalo ganhou um reforço baiano para a nova temporada do programa "Música Boa Ao Vivo", do Multishow. A ex-BBB Mari Gonzalez assinou com a Globo para comandar os produtos digitais da atração do canal pago.



A nova temporada será exibida, ao vivo, diretamente da Bahia a partir da próxima terça-feira (13), às 20h30. Após o fim da atração de Ivete no Multishow, Mari Gonzalez e o influenciador Gominho vão comandar o "after" do programa no YouTube batizado de "Eu não vou embora". "Resenha gostosa é com a gente mesmo. Vai ser massa demais", publicou Mari Gonzalez nas redes sociais.



O "Música Boa Ao Vivo" segue com três palcos, cada um com uma atração diferente a cada semana. A novidade é que, desta vez, um artista sempre será baiano. Serão três meses de programa, com exibição ao vivo todas as terças-feiras.