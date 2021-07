Juliette - Reprodução

JulietteReprodução

Por iG

Publicado 11/07/2021 19:31 | Atualizado 11/07/2021 19:36

Juliette, campeã do BBB 21, compartilhou com seus seguidores na tarde deste domingo (11) uma festa em um barco. A paraibana reuniu amigos em alto mar para curtir "férias".



fotogaleria

Publicidade

Através dos stories do Instagram, Juliette registrou momentos de descontração com os amigos no barco. Ela posou para foto com um biquíni azul e avisou que o grupo está com folga de um dia.



"Férias. Um dia em liberdade, Jesus. Todos reféns. O povo trabalhou demais e merece", disse Juliette ao som de "Anunciação". Mais cedo, Juliette também chamou atenção da web ao postar uma foto sensual nas redes sociais. O registro chamou atenção de famosos como Luan Santana, Flay e Elba Ramalho.



Publicidade