Nivea Stelmann e Luciano SzafirReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:10 | Atualizado 09/07/2021 12:14

Rio - Os amigos de Luciano Szafir estão fazendo correntes de oração e vibrações positivas pelo ator. Szfir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, com covid-19. Esta é a segunda vez que o ator pega a doença.

"Toda a energia de cura e pensamento positivo para esse amigo tão querido. Tenho muita fé que tudo vai ficar bem", escreveu Nivea Stelman na legenda de uma foto ao lado de Szafir no Instagram. Beth Goulart, que perdeu a mãe, Nicette Bruno, para a doença, também falou sobre o estado de saúde do ator.

"Gostaria de pedir a todos para nos unirmos em oração por Luciano Szafir, que é um amigo tão especial e querido. Ele se encontra em um momento delicado por conta da Covid. Vamos orar por sua saúde, para que ele se recupere o mais breve possível, supere a fase tão crítica deste momento. Estamos com você Luciano, que a nossa fé possa lhe dar mais energia e que Deus lhe abençoe com a sua cura. 18h oração de cura e fortalecimento para Luciano Szafir e para todos os doentes, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saude. Gratidao! Cuidem-se, protejam-se desse vírus. Vacina para todos! Vacina já!"

O ator Fernando Sampaio, que perdeu a casa recentemente em um incêndio, também falou sobre Szafir nas redes. "Tiago 5:16… Orem uns pelos outros para serem curados. A oração é poderosa e eficaz. Pare um pouco do que você está fazendo agora e ore pelo meu tão querido irmão Luciano Szafir, peça com fé e acredite: junto conosco em seu pleno restabelecimento e cura", escreveu.